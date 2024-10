I Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale hanno proceduto all'arresto di tre giovani di etnia rom per il reato di resistenza aggravata e ricettazione. Intorno alle ore 17 circa i militari, che in quel momento stavano espletando un servizio per il contrasto dei furti in appartamento, notavano quattro giovani nella via Paganini di San Gavino Monreale. Mentre i carabinieri si stavano avvicinando per effettuare un controllo, gli stessi salivano a bordo di una Fiat Croma e si davano a precipitosa fuga che originava un rocambolesco inseguimento che terminava alcuni minuti dopo nella via Roma, a causa di una violenta collisione che l'auto degli inseguiti aveva con un'altra autovettura in transito.

Subito dopo, l'inseguimento proseguiva a piedi, fino a quando tre dei quattro giovani venivano tratti in arresto dagli operanti. Le ricerche proseguono per il quarto fuggitivo. A seguito di perquisizione, nell'auto venivano rinvenuti strumenti di effrazione, indumenti per celare il volto e monili in oro, verosimilmente provento di furto.

I tre arrestati, dopo le formalità di rito terminate a tarda sera, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Stazione di San Gavino Monreale in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.