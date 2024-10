Ieri mattina, la Guardia Costiera di Oristano ha avvistato un gommone navigare all’interno nell’Area Marina protetta della zona A, riscontrando la presenza a bordo di due fucili da pesca, chiaro sintomo di un’attività di pesca subacquea.

A seguito dei controlli, il conducente del mezzo, un 60enne di Serramanna, ha ammesso agli uomini della guardia costiera di trovarsi lì in compagnia di due sub, F.L. 40enne e P.S. 37enne, entrambi di Cagliari, i quali alla vista dei militari si sono immersi in acqua scappando a nuoto verso l'isola di Mal Di Ventre.

Dopo circa due ore di ricerche, gli uomini della guardia costiera di Oristano hanno ritrovato i due pescatori nella zona di Cala Maestra.

I due subacquei sono stati denunciati per violazione delle norme sulla legge quadro delle aree marine protette, mentre per il conducente del gommone è stata predisposta una sanzione di 2mila 754 euro per aver condotto un’unità da diporto senza essere in possesso della patente nautica.