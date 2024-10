"La riconversione del poligono di Quirra e la graduale ma completa chiusura dei poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca, come ho sempre sostenuto, sono obiettivi irrinunciabili per la Sardegna".

Lo ha detto il capogruppo del Pd nella commissione Difesa di Montecitorio, Gian Piero Scanu, durante le audizioni parlamentari dei sindaci di Teulada e Sant'Anna Arresi che hanno avviato l'indagine conoscitiva sulle servitù militari.

Scanu ha fatto esplicito riferimento alla "deliberazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sui danni provocati dall'uranio impoverito, votata all'unanimità nella scorsa legislatura. Ben vengano le indagini conoscitive ma non debbono diventare un diversivo strumentale per lasciare le cose come stanno. La Sardegna, dopo ben 60 anni di ampia occupazione, a fini esclusivamente addestrativi, deve riappropriarsi della sovranità sul proprio territorio".