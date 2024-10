Il giorno del matrimonio è il più bello di tutta la vita. Questa è da sempre la frase che racchiude e spiega il vero peso di questo evento. Molte donne sognano il giorno del loro matrimonio fin dalla tenera età, altre invece con il tempo prendono consapevolezza dell’importanza di convolare a nozze, mentre capita pure che qualcuna si sposi con il rito religioso anche se non crede pienamente nel sacramento del matrimonio.

Qualunque sia la motivazione, il desiderio che accomuna tutti è uno: in quel giorno tutto deve essere perfetto.

E' in quest’ottica, ma non solo, che s’inseriscono le agenzie di Wedding Planners, gli organizzatori di matrimoni.

“La preparazione di un evento richiede tempo, fantasia, buon gusto e soprattutto una perfetta regia organizzativa - spiega Giorgia Piludu, organizzatrice di matrimoni -. La mancanza di tempo costituisce uno dei motivi per cui ci si avvale di un professionista, wedding planner, per l’organizzazione dell’evento nozze”.

Giorgia Piludu è anche la titolare dell'agenzia di Wedding & Event Planning "DEVA" che domenica 1° di settembre, presso le Sorgenti di Sant' Antioco a Scano di Montiferro, farà la sua presentazione ufficiale.

Per l’occasione “DEVA” presenterà i suoi servizi e i suoi partners, dalle ore 10:30 alle ore 19:00, a tutti coloro che non vorranno mancare all’appuntamento, semplici curiosi o diretti interessati.

“Deva fornisce consulenza stilistica - continua Giorgia Piludu -, organizzazione dei dettagli e regia della cerimonia e del ricevimento. È il punto di riferimento costante ed essenziale per una perfetta pianificazione del giorno più importante della vostra vita, assumendo le vesti di un sensibile e attento regista che con la sua creatività e le sue capacità organizzative riesce a dare corpo ai desideri della coppia, confezionando l’evento su misura per voi. La nostra mission è occuparci in prima persona della completa organizzazione dell’ evento, tutto curato senza lasciare nulla al caso, e coordinare ogni aspetto sollevando gli sposi dagli oneri più gravosi, noiosi e problematici, lasciando loro la scelta, la parte più divertente della creazione dell’evento”.

Che cosa significa scegliere per l’organizzazione del proprio matrimonio l’agenzia DEVA?

Tra i tanti vantaggi Giorgia cita: risparmio di tempo, risparmio di denaro, scelta più idonea per ciascuno, consulenza di un professionista che aiuta ad individuare tra tante soluzioni possibili, sicurezza sul risultato dell’evento, nessuno stress pre-evento, equipe di fornitori esperti del settore.