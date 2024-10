Intorno alle ore 19.10 di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne di Monserrato, C.M., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un equipaggio della Squadra Volante in via Roma ha notato un’autovettura con a bordo un individuo percorrere la via, accostare sul lato destro della carreggiata e far salire un altro giovane che, pochi istanti dopo aver ricevuto un involucro, si è allontanato a piedi.

Gli Agenti, notato questo rapido scambio sono intervenuti bloccando i due soggetti.

Un Agente ha fermato il ragazzo a piedi che, durante la breve fuga, ha lasciato cadere un pacchetto, prontamente recuperato e risultato contenere 5 grammi di hashish. Identificato è stato segnalato all’autorità competente come assuntore di sostanze stupefacenti.

Nel frattempo, l’altro operatore ha raggiunto a piedi l’auto rimasta incolonnata al semaforo, intimando al conducente di fermarsi.

L’autista, dopo essere stato identificato, è stato controllato e trovato in possesso di una stecca di hashish e di un’infiorescenza di marijuana, il tutto occultato all’interno di un pacchetto di sigarette.

La perquisizione domiciliare nell’abitazione di C.M. ha permesso di recuperare cinque panetti di hashish, due stecche di hashish per un peso complessivo di 500 grammi circa. All’interno di una scatola è stata rinvenuta la somma di 800 euro circa in banconote di piccolo taglio.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.