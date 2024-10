In gennaio gli studenti del liceo Ferenc Széchényi di Barcs (Ungheria) hanno avuto la possibilità di passare una meravigliosa settimana in Sardegna partecipando ad uno scambio scolastico. Vediamo la storia dall’inizio.

L’anno scorso una nostra compagna di classe e la sua famiglia con l’aiuto dell’Organizzazione AFS ha ospitato uno studente sardo, Fabio. Durante l’anno ha frequentato la nostra classe e così abbiamo potuto conoscere un po’ la cultura della sua isola. E' venuta l’idea di organizzare uno scambio con una scuola sarda e quindi la nostra insegnante, Ildikó Bíróné Hebrang ha contattato AFS in Sardegna e ha cominciato a preparare il viaggio. Gli studenti del liceo Ferenc Széchényi e del liceo Dráva Völgye hanno viaggiato insieme verso Cagliari il 20 gennaio. All’aeroporto gli italiani ci stavano aspettando con grande affetto ed entusiasmo.

Il primo giorno il programma è cominciato al Liceo Scientifico Artistico Brotzu di QuartuSant’Elena. Dopo il benvenuto ci hanno mostrato qualche spettacolo che loro avevano preparato, in seguito al quale ci sono state le presentazioni. Per pranzo ci aspettava un buffet preparato dagli studenti che frequentano la classe e i genitori. Nel pomeriggio abbiamo fatto una passeggiata insieme nella spiaggia più grande di Cagliari, al Poetto. Giovedì siamo andati a Barumini dove abbiamo visitato uno dei siti più significativi della cultura sarda. Abbiamo visto le rovine ultramillenarie della città e abbiamo conosciuto il modello architettonico visibile solo in Sardegna, i Nuraghi. Più tardi abbiamo continuato la gita a Sanluri, il castello dell’ultima famiglia nobile sarda. Nei due giorni successivi siamo rimasti a Cagliari. Ci hanno portato alla pinacoteca, in tante chiese famose, piazze e al belvedere accompagnati dalla guida che spiegava tutto in modo molto dettagliato. La serata di venerdì è stata fantastica, con la pizza insieme, i balli e il karaoke. Abbiamo concluso la giornata di sabato con una festa dove la musica ungherese è piaciuta molto anche agli italiani. L’intera giornata di domenica era dedicata alla famiglia e per questo ognuno ha avuto un’esperienza diversa. La sera siamo andati assieme in una sala giochi per divertirci. Dopo i saluti commoventi, lunedì mattina siamo ripartiti.

Durante la permanenza abbiamo ricevuto una grande ospitalità, preso parte in programmi fantastici e goduto della famosa cucina Italiana e delle specialità sarde.

Il 23 Marzo aspettiamo i nostri partner, per passare di nuovo un’indimenticabile settimana e per far loro conoscere i paesaggi, le attrazioni e la cultura dell’Ungheria.