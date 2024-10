E’ stato rintracciato e arrestato nella mattinata di oggi in un’abitazione del quartiere Stampace di Cagliari il 28enne che fuggì dopo aver aggredito alcuni poliziotti e avergli scagliato contro quattro cani di grossa taglia.

In particolare, Modou Ndiaye, il 23 marzo scorso, aveva cercato di ostacolare il lavoro di alcuni agenti di Polizia durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Nel corso di un controllo in uno stabile di via Riva di Ponente, gli agenti avevano arrestato due cittadini originari del Senegal, uno per spaccio di stupefacenti e uno per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Modou Ndiaye era giunto in soccorso dei primi due aveva aggredito i poliziotti, scagliato contro quattro cani di grossa stazza ed era poi fuggito.

Il 28enne è ora agli arresti domiciliari.