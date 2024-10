Via libera alla legge che sblocca i 52 milioni di euro, che deve anticipare la Sfirs, per i cassintegrati in deroga della Sardegna. Ma per i sindacati non basta, servono altri 60 milioni.

Il Consiglio regionale, in una delle ultime sedute della legislatura, ha approvato, all'unanimità, tre leggi per poter arrivare a discutere la Finanziaria 2014 già oggi con l'obiettivo di approvarla nella seduta convocata per oggi.