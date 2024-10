Due sbarchi di algerini nel corso della notte nelle coste del Sulcis. Favoriti dalle ottime condizioni meteo marine nel Canale di Sardegna, intorno alle 2 sono arrivati a Porto Pino, nel comune di Sant'Anna Arresi, due barchini con 25 giovani algerini.

Sono approdati direttamente nel porticciolo del centro turistico sulcitano con due imbarcazioni in vetroresina spinte da motori fuoribordo da 50 hp.

Gi algerini, tutti giovani e in buone condizioni fisiche, sono stati prelevati dai carabinieri della Compagnia di Carbonia e portati nel Cpa di Monastir per l'identificazione e l'espulsione. Si tratta dell'ottavo sbarco in 36 ore. Tra la mattinata del 28 agosto e ieri sono arrivati a Teulada, Chia e Porto Pino 69 miranti, tra i quali una donna e un minore. Con i 25 di stanotte il numero sale a 94 migranti.