A seguito degli sbarchi avvenuti nei giorni scorsi, in località “Porto Pino” nel Comune di Sant’Anna Arresi, dove una pattuglia della Stazione Carabinieri di Giba e Teulada aveva rintracciato 13 clandestini di nazionalità algerina che erano appena sbarcati da un natante, la polizia ha identificato e arrestato due stranieri risultati destinatari di decreto di espulsione.

In particolare, il 18 febbraio, gli investigatori hanno fermato Chaouki Amar, 35enne, mentre il 19 Ilyes Abassi, 28enne, entrambi algerini. Quest’ultimo risulta avere a carico un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Varese e successivo Ordine emesso dal Questore di quella provincia nel 2016, dove gli è stato intimato di lasciare il Territorio Nazionale e di non farvi rientro per cinque anni.