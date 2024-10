Si spinge fino alle coste occidentali della Sardegna e precisamente nell'oristanese, il possibile sbarco di migranti provenienti dall'Algeria.

Nella tarda serata di ieri 5 gennaio, un cittadino ha segnalato ai Carabinieri di Arborea l'avvistamento di una imbarcazione alla deriva vicina alla battigia della 'strada consortile 2'. Giunti sul posto i militari hanno trovato una barca lunga 5 metri circa, in legno e vetroresina, senza il motore del motore e annodata, sul lato destro, una sciarpa bianca e verde con l'emblema dell'Algeria e la scritta 'One, Two, Three, viva l'Algerie Forza Algerie' risalente ai mondiali 2014 in Sud Africa.

All'interno dell'imbarcazione sono state rinvenute quattro taniche vuote di benzina, degli involucri per alimenti recanti scritte arabe, nonché vari indumenti. Il rinvenimento è verosimilmente riconducibile ad uno sbarco di clandestini nella spiaggia, ma le ricerche immediatamente effettuate sul posto e nelle zone limitrofe non hanno consentito rintracci di stranieri.

È stata avvisata la Capitaneria di Porto per il recupero del natante. Sono in corso indagini e sul fatto verrà inviato un rapporto alla Procura della Repubblica di Oristano.

E' possibile che l'eventuale sbarco possa risalire alla giornata del 2 quando c'è stata l'ultima giornata con condizioni meteo favorevoli e vento libeccio utile per gli sbarchi. Il 3 gennaio si è scatenata la tempesta sul Mare di Sardegna.