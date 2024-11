Nel corso del pomeriggio di ieri, subito dopo lo sbarco dei 669 migranti provenienti dalla Libia, la squadra mobile di Cagliari, con la collaborazione del reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza, ha eseguito tre provvedimenti di fermo di indiziato di delitto nei confronti di: Abdi Fatah Mohamud, 30 enne nato in Somalia, Abdul Qahab Osman Qadar, di 19 anni, nato in Somalia, Cheikh Ali Abdou, 26 anni, anche lui nato in Somalia, resisi responsabili del reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

In particolare i predetti sarebbero i responsabili del trasporto di circa 669 migranti di varia nazionalità arrivati ieri a Cagliari.

I migranti facevano parte di due soccorsi effettuati il giorno 19 marzo dalla nave militare spagnola “Numancia” attraccata ieri presso il porto di Cagliari.

Il lavoro investigativo della polizia di stato, ha permesso di individuare i trafficanti di uomini, tant’e che al termine di una delicata e paziente opera di convincimento sono riusciti a raccogliere importanti dichiarazioni che hanno portato ad acquisire una serie di elementi probatori utili per l’individuazione dei fermati come coloro che avevano organizzato il viaggio.