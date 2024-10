Dei 1.258 migranti arrivati ieri a Cagliari al momento ne sono stati identificati solo 350, che hanno lasciato il molo Ichnusa del porto di Cagliari, mentre gli altri sono rimasti a bordo della nave Rio Segura che li ha portati in Sardegna e all'interno del Terminal Crociere trasformato in centro per le identificazioni e le visite mediche.

Allo stato attuale mancano 150 posti per accogliere i migranti, di cui 50 per i minorenni. Sono i dati forniti dal prefetto di Cagliari Giuliana Perrotta, dopo una giornata di lavoro per consentire l'accoglienza dei profughi.

"Rinnovo l' appello a tutti affinché ci indichino dei posti per ospitare i migranti - ha detto - non sono ancora stati individuati. Abbiamo avuto pochissimo preavviso e non avevamo la disponibilità".

I migranti sono rimasti a bordo della nave tutta la notte, ma oggi dovrebbero sbarcare.

"Confrontandoci anche con il medico di bordo si è adottata come soluzione quella di lasciare a bordo della nave una parte dei migranti - ha evidenziato ancora il prefetto - rimarranno fino a quando non saranno esaurite tutte le operazioni per gli altri già sbarcati. Questa mattina, alle prime luci dell'alba, sono riprese le operazioni e contiamo di portarle a termine in giornata. Al massimo ci sarà qualche residuo, ma sbarcheranno tutti".