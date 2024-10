Sono venticinque in totale i migranti intercettati nella notte dai Carabinieri, poi tutti trasferiti presso il centro di accoglienza di Monastir.

Il primo gruppo è stato fermato a Pula, intorno all’1:20, sulla strada statale 195 km 38 + 800, dai militari della Stazione di Assemini unitamente al personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Si tratta di 12 tunisini, maschi, in buono stato di salute, privi di documenti. Non è stato rinvenuto nessun natante nelle vicinanze di quell'area.

Il secondo gruppo, invece, è stato fermato a Domus de Maria, località Chia, della spiaggia denominata “Su Portu”. I carabinieri della Stazione di Sarroch, unitamente a colleghi della Stazione di Capoterra hanno rintracciato altri 13 tunisini. In questo caso è stato rinvenuto un natante in località “Su Cordolinu”, verosimilmente quello utilizzato per lo sbarco.