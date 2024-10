Nell’ambito dei servizi effettuati dalla Polizia di Stato in occasione degli sbarchi di migranti avvenuti in questi giorni sulle coste del Sulcis, gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cittadino algerino, destinatario di un mandato di arresto europeo.

Grazie alle verifiche effettuate dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari e dagli operatori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, si è potuto accertare, infatti che Tolba Monzef, 43enne, entrato nel territorio nella giornata di ieri 6 giugno, era destinatario di un di un mandato di arresto europeo ai fini dell’estradizione o consegna poiché responsabile del reato di produzione, vendita e acquisto illecito di stupefacenti, emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca in data 12 aprile 2018.