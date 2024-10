Ancora sbarchi sulle coste sarde, si tratta di 13 algerini giunti a bordo di un barchino di fabbricazione artigianale con motore fuoribordo, sbarcati su una caletta di Porto Pirastru, all’interno del perimetro del poligono di Capo Teulada: sono tutti adulti, maschi e in apparenti buone condizioni fisiche e di salute.

Sono stati rintracciati dal personale dei Carabinieri del Posto di Polizia Militare in servizio nella base militare, poi accompagnati a Porto Tramatzu per poi raggiungere il centro di prima accoglienza di Monastir (ex sede scuola Polizia Penitenziaria), per l’identificazione e le successive formalità di rito.