Era appena sceso dall'aereo in arrivo da Bruxelles. Un nigeriano di 24 anni, residente in un comune dell'hinterland di Cagliari, è stato fermato per un controllo dai Finanzieri della prima compagnia, in servizio all'aeroporto "Mario Mameli".



L'uomo ha mostrato segni di nervosismo così le Fiamme Gialle hanno deciso di accompagnarlo in ospedale: i controlli medici hanno evidenziato che in pancia aveva 75 ovuli che contenevano circa 800 grammi di eroina. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 150mila euro, è stata sequestrata, con due telefoni cellulari e due schede sim.

Il giovane nigeriano è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Uta a disposizione del magistrato di turno.