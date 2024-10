Il gruppo territoriale di Olbia del Comando provinciale di Sassari della Guardia di finanza ha sequestrato oltre 50mila euro in contanti dopo averli rinvenuti nei pannelli del cruscotto di un'auto fermata all'arrivo al porto dell'Isola Bianca. un 52enne siciliano, conducente dell'auto, è stato denunciato.

L'uomo è sbarcato con l'utilitaria dal traghetto proveniente da Civitavecchia. I militari hanno notato la sua preoccupazione per la presenza delle unità cinofile procedendo a una perquisizione personale e del mezzo. Sulla presenza di quelle banconote, divise in fascette e ben nascoste, l'automobilista non sarebbe stato in grado di fornire alcuna spiegazione. Accompagnato in caserma per approfondimenti, i militari hanno potuto accertare i suoi numerosi precedenti di polizia e come fosse già destinatario di misure di prevenzione come la sorveglianza speciale con obbligo di dimora e di soggiorno prevista dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Tra gli obblighi per chi è sottoposto a queste misure c'è anche quello di comunicare variazioni patrimoniali particolarmente rilevanti, dato che la normativa antimafia mira a monitorare i patrimoni dei soggetti ritenuti pericolosi. Informata la Procura di Tempio, i finanzieri hanno sequestrato 55.460 euro in contanti e hanno denunciato il 52enne per omessa comunicazione di variazioni del patrimonio.