Ha accostato al molo Ichnusa del porto di Cagliari intorno alle 16 di questo pomeriggio la nave “Umberto Diciotti' della Guardia Costiera con 858 migranti salvati due giorni fa appena fuori dalle acque territoriali libiche da oltre 11 gommoni e barconi stracarichi.

A bordo anche 40 minori non accompagnati e 6 cadaveri. Degli 858 migranti, principalmente provenienti dall'Eritrea, Nigeria, Ghana, Mali e altri paesi dell'Africa sub sahariana, 5538 resteranno in Sardegna, altri dopo le operazioni di foto-segnalamento saranno portati in altri centri in altri centri di accoglienza del Paese.

Nel corso della riunione operativa di stamani in Prefettura è stata decisa la ripartizione nei centri della Sardegna: 264 resteranno in provincia di Cagliari, 168 in quella di Sassari e Olbia, 73 nella provincia di Nuoro, 53 in provincia di Oristano.