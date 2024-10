Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente stradale di questa mattina, attorno alle 4,50, in cui un’autovettura ha sbandato e urtato il guardrail.

Il sinistro, avvenuto sulla SS 125, presso le curve del Mulino di Arzachena, ha provocato due feriti lievi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, il personale del 118 e i Carabinieri.

La strada è stata riaperta solo dopo aver messo in sicurezza le autovetture e bonificato l'area.