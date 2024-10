Sussidi straordinari per gli studenti sardi, ma che si trovano fuori dall’isola per motivi di studio, è la richiesta del Consigliere regionale dei Progressisti Gianfranco Satta che ha presentato una mozione al Presidente, Christian Solinas, e all’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu.

“Purtroppo – ha sottolineato Satta – le limitazioni agli spostamenti, nonché il blocco di numerose attività economiche dove spesso i giovani prestavano saltuariamente lavoro per compensare parte delle spese di studio, hanno causato forti disagi agli studenti universitari sardi fuori sede, con tanti giovani e famiglie che oggi segnalano la necessità di supporto per poter proseguire con il percorso accademico intrapreso. Gli studenti universitari rappresentano un capitale umano di fondamentale importanza per il futuro dell’Isola e la tutela dei percorsi di studio degli stessi dev’essere una priorità per la Regione Sardegna”.

“Pertanto – conclude –, riteniamo opportuno si debbano individuare delle misure straordinarie di sostegno con l’erogazione di appositi sussidi. Non solo, quello che ci aspettiamo è che tali provvedimenti vengano assunti attraverso bando pubblico in tempi assolutamente rapidi, andando non oltre il 24 aprile, per dare risposte concrete a chi oggi rischia di vedere precluso o limitato il proprio futuro”.