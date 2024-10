“Ferma condanna per il gesto indegno e forse premeditato di aggressione con sassi e petardi verso i vigili del fuoco di Cagliari mentre intervenivano per spegnere l'incendio di un'auto durante i festeggiamenti per San Silvestro e vicinanza al collega rimasto ferito.”

La esprime Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo Conapo, chiedendo che “si faccia luce sull’accaduto e si individuino i teppisti”.

L'aggressione è avvunta il 1 gennaio 2017 poco dopo la mezzanotte. I Vigili del Fuoco in servizio al Comando Provinciale di Cagliari sono stati allertati a causa di un’auto che aveva preso fuoco in Via Sanna, nel quartiere di Pirri. Arrivati sul posto si sono messi subito all’opera nel tentativo di spegnere le fiamme e verificare non vi fossero coinvolte delle persone.

Brizzi ha anche sottolineando la necessità di rieducare gli autori "specie se minorenni, mediante l’imposizione di trascorrere i fine settimana dei prossimi tre anni nelle varie sedi dei Vigili del Fuoco di Cagliari con mansioni di pulizia degli automezzi e delle manichette antincendio, tutte mansioni necessarie ma che oggi si riescono a fare a fatica a causa delle carenze di personale che deve essere prioritariamente impegnato nelle attività di sicurezza e soccorso pubblico. Sarebbe una soluzione utile e sicuramente riabilitante”.