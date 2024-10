Stanotte, a Cagliari, i Carabinieri della Radiomobile della locale Compagnia di via Nuoro, hanno tratto in arresto in flagranza di tentato furto aggravato un 38enne, cagliaritano, disoccupato, con precedenti denunce a carico.

I militari, a seguito di una segnalazione giunta presso la centrale operativa di Cagliari all’utenza 112, sono intervenuti i Via Roma, ove hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di aprire, colpendo il lunotto posteriore con un sasso, una Chevrolet "Khis" e una Smart "cabriolet", allo scopo evidente di poter frugare all’interno dell’abitacolo di ciascun veicolo.

Durante queste operazioni era stato visto da una finestra da una donna che aveva immediatamente dato l’allarme, richiedendo il soccorso dei carabinieri. Attesa l’evidenza di quanto stava accadendo e la tempestività dell’intervento, l’uomo è stato condotto nella caserma di Via Nuoro in stato di arresto e ristretto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato nella mattinata odierna.