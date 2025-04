Si trovavano in Sardegna per trascorrere una vacanza di coppia alla scoperta dell'Isola e delel sue bellezze: stava andando tutto secondo i piani prima che una preziosa bicicletta da corsa dal valore di 10mila euro gli venisse rubata. Così, due turisti austriaci hanno sporto denuncia.

Oggi, la polizia stradale ha provveduto alla restitruzione della bici presso la Questura di Sassari. Faceva parte della refurtiva rinvenuta nei mesi scorsi nel corso di un controllo stradale nel centro storico di Sassari.

In quell’occasione, gli operatori della polizia stradale avevano scoperto all’interno di un furgone sospetto numerosi beni di valore, per un totale stimato in circa 30.000 euro. Tra gli oggetti sequestrati computer portatili, tablet, macchine fotografiche con relativi obiettivi, biciclette di alta gamma e altra strumentazione tecnologica.

Le successive indagini condotte dalla polizia stradale hanno consentito di ricostruire la provenienza della merce e di identificare buona parte dei legittimi proprietari. Sono attualmente in corso le operazioni di restituzione, che stanno interessando turisti tedeschi, svizzeri e austriaci, derubati durante il loro soggiorno in Sardegna.

La coppia austriaca, appresa la bella notizia, ha voluto esprimere personalmente il proprio ringraziamento alla Polizia di Stato per la professionalità e l’impegno dimostrati. Gli agenti intensificheranno i controlli nelle maggiori località turistiche dell’isola, con l’obiettivo di prevenire e contrastare episodi di furto in particolare ai danni delle autovetture in sosta.