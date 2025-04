Due uomini sono stati denunciati dalla polizia stradale di Sassari per guida in stato di ebbrezza e uno anche per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando una pattuglia della polizia stradale, impegnata nei consueti controlli per la prevenzione delle "stragi del sabato sera", ha intimato l'alt a un'auto con all'interno due giovani. Alla vista degli agenti il conducente non si è fermato all'alt, ha accelerato ed è scappato.

Gli agenti hanno raggiunto l'auto dopo un breve inseguimento. Nel frattempo il conducente aveva scambiato il posto di guida con il passeggero, convinto così di sfuggire all'alcoltest. I poliziotti si sono resi conto dello scambio ed entrambi gli uomini sono risultati positivi all'alcoltest.

Sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente; il conducente che non si era fermato all'alt è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. L'auto è stata sequestrata.