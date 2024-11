Nella giornata di ieri, la Squadra Mobile di Sassari ha collaborato con l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per identificare i responsabili di tre scippi avvenuti il 28 ottobre scorso.

Grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, un uomo e una donna della Gallura sono stati individuati come autori dei reati di rapina e furto con strappo ai danni di tre donne di diverse età. Le aggressioni si sono verificate in vari luoghi della città durante la mattinata e il primo pomeriggio di quel giorno. La prima vittima è stata derubata della sua borsetta mentre camminava sul cavalcavia ferroviario di Corso Trinità, finendo a terra senza subire gravi conseguenze. Il secondo scippo è avvenuto nel quartiere Luna e Sole, mentre l'ultimo si è verificato nei parcheggi del centro commerciale Tanit. Il Questore ha emesso un provvedimento di divieto di dimora a Sassari per tre anni nei confronti dei due autori dei reati, impedendo loro di tornare in città.