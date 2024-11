Accusati dalla Procura di spaccio di sostanze stupefacenti, per i quattro imputati, a processo davanti al gup del Tribunale di Sassari, sono arrivate tre condanne e un patteggiamento, al termine del giudizio abbreviato che si è svolto questa mattina.

I quattro erano stati denunciati nell'ambito di una più ampia inchiesta per avere ceduto a Porto Torres, nel maggio del 2022, 10 chili di marijuana a un acquirente. Tre di loro, I.S., 31 anni di Tissi, difeso dall'avvocato Nicola Lucchi, M.L., 54 anni di Sassari, difeso dall'avvocato Maurizio Serra, e F.C., 38 anni di Nuoro, difeso da Lorenzo Simonetti, sono stati condannati a una pena di due anni e 8 mesi di reclusione. A.L.P., 39 anni di Nuoro, difeso dall'avvocato Paolo Spano (in sostituzione di Potito Flagella) ha invece patteggiato una pena di 10 mesi e 20 giorni.