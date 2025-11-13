Si è chiuso oggi, davanti al Tribunale di Sassari, il procedimento per la morte del carabiniere 55enne Pietro Mastino, deceduto all’alba del 13 ottobre 2024 in un tragico incidente sulla strada provinciale Olmedo–Alghero.

Davide Giovanni Sancis, 35 anni di Olmedo, risultato positivo all'alcol e alla droga, ha accettato una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale.

La sentenza è stata emessa oggi, giovedì 13 novembre, dal giudice Gian Paolo Piana del Tribunale di Sassari, con il pm Angelo Beccu e la famiglia della vittima, già risarcita economicamente dall'imputato, rappresentata dall'avvocato Stefano Carboni, costituitasi parte civile.

Le indagini dei carabinieri hanno rivelato che la Fiat Panda guidata da Sancis, che viaggiava a 125 km/h dopo una serata trascorsa con amici, avrebbe invaso la corsia opposta durante una semi-curva vicino alla Quadriflor, provocando lo scontro con la Seat Ibiza guidata da Pietro Mastino, diretto in caserma ad Alghero per il servizio.

Il carabiniere è deceduto istantaneamente, mentre Sancis è rimasto gravemente ferito e successivamente arrestato per omicidio stradale. Oggi si è concluso il processo penale con l'accettazione del patteggiamento.