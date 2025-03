Insieme ai Vigili del fuoco e al personale di un'ambulanza del 118, un vicebrigadiere dei Carabinieri fuori servizio ha contribuito al salvataggio di un uomo che aveva tentato il suicidio. È successo durante la mattinata di ieri a Ozieri dopo la segnalazione al numero di emergenza da parte di un uomo che denunciava la mancata presenza sul lavoro di un collaboratore, il quale non rispondeva alle chiamate.

Il vicebrigadiere, capo-equipaggio dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ozieri, si è quindi prontamente recato presso l'abitazione dell'uomo scomparso insieme ai familiari. Dopo aver ascoltato il telefono cellulare dell'uomo squillare dal garage bloccato, ha richiesto l'intervento dei soccorsi, coordinando le operazioni di soccorso insieme ai colleghi e ai Vigili del Fuoco.

Grazie all'impegno congiunto, l'uomo è stato salvato e trasportato in ospedale per le cure necessarie. In seguito, il Vicebrigadiere ha visitato l'uomo in ospedale, condividendo un momento toccante ed emozionante nelle ore successive al salvataggio.