La Segreteria Regionale del SIC Sardegna esprime apprezzamento e pieno sostegno all’Arma dei Carabinieri per l’operazione che ha portato all’individuazione e al fermo del presunto responsabile del tentato omicidio avvenuto nelle campagne di Pattada, nel Sassarese.

A intervenire è il Segretario Generale Regionale del SIC Sardegna, Michele Tangianu, che in una nota ufficiale sottolinea l’efficacia dell’azione investigativa e l’importanza della presenza costante delle Forze dell’Ordine sul territorio.

"La Segreteria Regionale del SIC Sardegna esprime il più sentito plauso ai Carabinieri della Compagnia di Ozieri per la brillante e tempestiva attività investigativa che ha portato all’individuazione e al fermo del presunto responsabile del grave episodio di tentato omicidio avvenuto nelle campagne di Pattada, nel Sassarese", ha affermato Tangianu.

"L’operazione condotta dai Carabinieri, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari, rappresenta un esempio concreto di professionalità, competenza e dedizione al servizio - ha detto ancora il segretario -. Il ritrovamento del veicolo utilizzato per l’agguato, il repertamento degli elementi balistici e la stretta investigativa costante sul territorio hanno consentito di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti, fino alla consegna dell’indagato e al recupero dell’arma.

"Rivolgiamo la nostra piena soddisfazione ai Carabinieri impegnati in questa delicata attività - ha concluso - che hanno operato senza sosta in contesti ambientali estremamente complessi, garantendo sicurezza e giustizia per la comunità locale, a dimostrazione che la capillarità sul territorio e la profonda conoscenza delle realtà locali siano elementi fondamentali per il contrasto alla criminalità.

Il SIC Sardegna sottolinea come episodi di violenza così gravi rappresentino una minaccia inaccettabile per la convivenza civile e ribadisce che solo attraverso un’azione investigativa efficace e un costante presidio del territorio è possibile tutelare l’incolumità dei cittadini e riaffermare il principio di legalità.

Nel rinnovare il proprio sostegno a tutto il personale dell’Arma isolana, il SIC Sardegna invita le istituzioni e la cittadinanza a continuare a collaborare attivamente con le Forze dell’Ordine, riconoscendone il ruolo imprescindibile nella difesa della sicurezza, della legalità e della serenità delle nostre comunità.”

L’episodio, che ha scosso la comunità di Pattada, riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza nelle aree rurali e il valore dell’attività investigativa svolta quotidianamente dalle Forze dell’Ordine.