È Salvatore Becciu, allevatore di 26 anni, il giovane finito in manette con l’accusa di tentato omicidio per l’agguato avvenuto domenica sera nelle campagne di Pattada, nel Sassarese. La vittima è Antonello Regaglia, 55enne, raggiunto da diversi colpi di fucile al torace mentre stava percorrendo in auto la strada verso il proprio podere.

Secondo quanto riferito, dopo l’arresto, il 26enne – che deve rispondere anche di detenzione di arma clandestina e ricettazione – avrebbe collaborato con gli investigatori, indicando ai carabinieri della Compagnia di Ozieri il punto in cui aveva nascosto il fucile calibro 12 utilizzato per l’aggressione, occultato in un terreno di sua proprietà sempre a Pattada.

Becciu, assistito dagli avvocati Marco Palmieri e Salvatore Porcu, è stato trattenuto in caserma a Ozieri e in serata dovrebbe essere trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, all’origine del gesto ci sarebbero forti tensioni personali tra i due allevatori.

Antonello Regaglia resta invece ricoverato in condizioni gravi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.