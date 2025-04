È stato fermato a Olbia dai Carabinieri che lo hanno trovato con circa due grammi di cocaina nascosta in una tasca dei pantaloni, poi la perquisizione è proseguita presso la sua abitazione dove, mentre entrava, ha ordinato alla compagna di sbarazzarsi di altra sostanza stupefacente.

L'accaduto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 14 aprile quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Olbia hanno fermato il giovane ucraino, accusato poi di detenere droga con l'intento di spacciarla. Il controllo è avvenuto nel centro abitato di Olbia, quando i militari hanno notato segni di nervosismo nel ragazzo subito dopo averli visti.

In casa i Carabinieri hanno visto la donna gettare un pacchetto di plastica da una finestra, contenente oltre 150 grammi di cocaina in polvere. Ulteriori 27 grammi di cocaina in dosi, 2 grammi di marijuana, una bilancia elettronica di precisione e altri materiali per il confezionamento della droga sono stati trovati durante la perquisizione. Inoltre, sono stati sequestrati 1065 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

La donna è stata denunciata per favoreggiamento personale, mentre il giovane è stato arrestato e trasferito al carcere di Nuchis, in attesa dell'udienza di convalida presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania.