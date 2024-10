Venerdì 18 ottobre a Sassari aprirà i battenti la IV fiera regionale della Serdegna, "Promo Autunno". A tagliare il nastro in occasione dell'evento sarà la modella e influencer Taylor Mega, madrina della manifestazione che si svolge negli spazi Promocamera, nella zona industriale Predda Niedda, e che metterà in vetrina oltre 150 aziende del territorio. Nell'ormai consolidato "Allestimento vincente", tra i settori Silver, Gold e Platinum troveranno spazio tutti i comparti istituzionali e commerciali, i centri bellezza e gli acconciatori, gioielleria e fashion, agroalimentare e artigianale, arredo, design e quindi industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, tecnologia, settore auto, fotovoltaico, energia e tanto altro.

"Positività, bellezza e territorio sono le tre parole chiave che fin dal primo momento hanno caratterizzato il nostro format, e proseguiamo con convinzione nella direzione tracciata in sinergia con le istituzioni e con tutte le aziende che hanno voglia di crescere e superare sempre i propri limiti", dichiara il patron dell'evento, Claudio Rotunno. La manifestazione durerà tre giorni, e in questa edizione la novità assoluta sarà lo Spazio Camera nel settore Platinum: un grande stand interamente a cura della Camera di commercio di Sassari, con servizi per le aziende, eventi e convention impreziosite da relatori di livello nazionale.

La superficie totale interessata dall'evento è di circa 8mila metri quadri, mentre l'utilizzo di attrezzature ecosostenibili porterà l'edizione del 2024 a essere quella più green mai realizzata. A ospitare gli appuntamenti più importanti sarà il settore Gold, riservato alle istituzioni e alle associazioni di categoria, strutturato per essere occasione di incontri e talk show in compagnia di esperti dei vari settori. Nel settore Platinum saranno collocate invece le aziende più prestigiose, mentre nel padiglione wedding con le sue sfilate di moda, troveranno spazio la bellezza e l'accuratezza degli abiti.

Altro punto di forza sarà il padiglione food events, ormai immancabile con i suoi cooking-show. L'Atp ha messo a disposizione le navette che porteranno i visitatori da via Tavolara in Promocamera e viceversa.