Oltre duemila persone presenti a Florinas per la diciannovesima edizione di “Dae Chenitina in Chentina”. Sabato sera il centro storico e le vie principali del paese si sono riempite di festa a ritmo di melodie natalizie, canti sardi e tanti sorrisi che hanno ripagato l’arduo lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale, la Proloco, la Consulta Giovanile, dai 170 cantinieri, dalle associazioni locali, dai comitati di San Francesco e della Madonna di Pompei e da tutta la cittadinanza che si è adoperata per fare di questo evento una genuina esperienza di convivialità.

Tante e gustose le pietanze offerte in ognuna delle 10 cantine organizzate, da lenticchie, ceci, fagioli, maiale, cinghiale, asinello, pasta, polpette, fave, passando per la pizza fritta, la polenta, tutti piatti accompagnati dal buon vino e dall’ospitalità florinese.

Il percorso itinerante è stato allietato dall’Uglienga Street Band, dal Coro di Florinas, dal Quartetto Amigos e da un personaggio che ha catturato l’attenzione degli ospiti, Rodolfo il simpatico cammello arrivato da Ovodda. Musica, ballo e allegria sono stati il comune denominatore di questa importante manifestazione enogastronomica che per la prima volta ha dato spazio a una cantina tutta al femminile.

Inoltre, i visitatori hanno potuto apprezzare la bellezza dell’abito tradizionale di Florinas attraverso la mostra “A sa Fiolinesa” esposizione preparata con grande cura da Daniela Mercurio e Fabio Fois. Foto antiche, parti di costumi tramandati da generazioni e rappresentazioni fedeli, hanno raccontato la storia, l’amore per la tradizione e il pregio dell’eredità ...

L’ultima tappa di “Dae Chentina in Chentina” al piazzale della Scuola Primaria e a carico della Consulta Giovanile di Florinas ha visto protagonisti il comico Cristiano del Rio con il suoi popolari personaggi “Gabriellina” e “Zia Nanna” a conclusione il DJ Zeno Pisu.