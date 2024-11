Durante i controlli nelle campagne di Anela, i finanzieri della Tenenza di Ozieri hanno scoperto e sequestrato 14 chilogrammi di marijuana e un macchinario per la lavorazione delle infiorescenze.

La droga era stata celata in sacchi all'interno di un edificio rurale appartenente a un'azienda agricola. Durante la perquisizione, è stato trovato e sequestrato anche un macchinario a rullo utilizzato per la centrifugazione automatizzata e la separazione delle infiorescenze di marijuana dalla pianta.

Dalle analisi di laboratorio è emerso che le infiorescenze contenevano un elevato livello di THC, sufficiente per produrre circa 40.000 dosi del narcotico, con un potenziale guadagno di circa 140.000 euro sul mercato illegale. Una persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro.

Le indagini preliminari sono ancora in corso e la responsabilità delle persone coinvolte sarà valutata durante il processo successivo, con possibili sviluppi investigativi. Nel frattempo, la Guardia di Finanza continua con determinazione le attività di prevenzione e repressione per contrastare i traffici illeciti in generale.

