L’artista della sabbia, Nicola Urru, ha realizzato una nuova scultura nella spiaggia di Platamona: è l'abbraccio della Madonna dei Martiri ai quattro amici di Fonni morti alle porte del paese: Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo Figus, 17, Michele Soddu, 22, e Marco Innocenti, 18.

L’opera ritrae la madonna, con in braccio Gesù Bambino, e i quattro giovani. “Dicono che nelle lacrime di una mamma c’è il dolore della Vergine e quel maledetto giorno Ella pianse per i figli suoi: Lorenzo Figus, Michele Soddu, Marco Innocenti e Michele Coinu”, il testo di accompagnamento alla scultura.

“Dedico la mia scultura e ‘Donna del Paradiso’ a tutte le madri che hanno perso un figlio... A tutte quelle donne la cui vita si è come smarrita nel pianto e nel rimpianto”.

Le vittime del tragico incidente stradale

Le loro esistenze cancellate in un colpo. La macchina che vola fuori strada, lungo la Sp 69, lo schianto contro un albero e la fine della corsa in una scarpata. Il 1 novembre, festa di Ognissanti, il vescovo di Nuoro, Monsignor Antonello Mura, celebrava le esequie davanti a centinaia di persone straziate dal lutto in una basilica dei Martiri investita da un'atmosfera surreale.