Durante la scorsa settimana, a Castelsardo, in provincia di Sassari, i Carabinieri hanno arrestato un uomo per detenzione di droghe come eroina, cocaina, marijuana e hashish con l'intento di spacciarle, durante i controlli stradali intensificati durante le festività.



Gli agenti hanno fermato l'uomo mentre guidava la sua auto e immediatamente hanno scoperto due involucri contenenti eroina, per un peso totale di 4,21 grammi, insieme a un bastone tonfa trovato nell'abitacolo. Successivamente, durante la perquisizione della sua abitazione, sono stati trovati due bilancini di precisione, un grinder e 2400 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, insieme a 9 grammi di marijuana, 0,45 grammi di hashish e 0,50 grammi di cocaina.



Le sostanze stupefacenti, gli strumenti per il confezionamento della droga, il bastone sfollagente e il denaro sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari. La persona coinvolta sarà sottoposta a un'udienza di convalida, durante la quale il Giudice valuterà l'obbligo di presentarsi presso un presidio delle Forze dell'Ordine.

