Due rari bulbi erbacei a fioritura autunnale sono stati recentemente individuati a Porto Conte dai ricercatori dell'Università di Sassari.

Il primo ritrovamento riguarda l'Urginea fugax, segnalata per la prima volta oltre vent'anni fa da Franca Valsecchi e ora rinvenuta in una popolazione di circa 150-200 individui nella zona di Cala Dragunara. La seconda specie, appartenente al genere Colchicum, è stata scoperta con una piccola popolazione di 30-50 piante nell'area di Marina di Lioneddu, rappresentando la prima osservazione di questo genere botanico ad Alghero. Alfredo Maccioni, ricercatore coinvolto nelle scoperte, sottolinea l'importanza di investire nelle attività di monitoraggio per preservare la biodiversità delle aree protette. Il coordinatore del progetto, Emmanuele Farris, evidenzia che la distribuzione spaziale di queste piante segue i tipici modelli delle specie endemiche mediterranee, che vivono in ambienti costieri aridi e in popolazioni frammentate. Farris invita a integrare questi livelli di biodiversità nel piano di gestione del Parco regionale di Porto Conte per garantirne la conservazione.