Una presunta maxi frode legata ai crediti d'imposta del superbonus 110% è stata scoperta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, dopo aver esaminato la documentazione tecnica e amministrativa di una società edile operante nel Sassarese.

Secondo le indagini, la società avrebbe ottenuto indebitamente oltre un milione e mezzo di euro di crediti d'imposta attraverso certificazioni false emesse da un tecnico per lavori mai eseguiti in due condomini, insieme all'emissione di fatture per servizi inesistenti.

Le autorità hanno denunciato quattro persone e una società alla Procura della Repubblica di Sassari per indebita percezione di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e falsa asseverazione.

Inoltre, il Gip del tribunale di Sassari ha disposto il sequestro preventivo di beni immobili, disponibilità finanziarie e crediti d'imposta per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.