Una forte esplosione all’alba ha scosso il quartiere Latte Dolce, a Sassari. A saltare in aria è stata una scatola di derivazione telefonica montata sulla facciata di un palazzo in via Bottego.

La deflagrazione ha danneggiato un’auto parcheggiata accanto, frantumandone i vetri dei finestrini. Nessun ferito, ma la potenza dell’esplosione ha allarmato i residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della sezione Volanti. Le indagini sono in corso. Non si esclude che si tratti di un gesto doloso.