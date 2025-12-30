A partire dal prossimo 2 gennaio, il Comune di Sassari ha deciso di ottimizzare la gestione dei rifiuti semplificando il processo di raccolta per i cittadini. Una delle novità principali è l'unificazione della raccolta della plastica e del barattolame in un'unica categoria per il ritiro porta a porta.



Questa scelta è stata motivata dalla volontà di semplificare il conferimento dei rifiuti e di ridurre il numero di contenitori, poiché la quantità di barattolame raccolta fino a ora non giustifica più la presenza di un servizio separato.



A partire dal 2 gennaio, il contenitore dedicato al barattolame non dovrà più essere utilizzato per i metalli, ma potrà essere destinato alla carta e al cartone, previa applicazione di un nuovo adesivo "Carta e Cartone" fornito insieme alla comunicazione inviata per posta. In alternativa, sarà possibile continuare a esporre carta e cartone in sacchetti di carta o scatole, come già consuetudine. Nel caso in cui l'adesivo venga smarrito durante la consegna, sarà possibile ritirarlo presso l'ecosportello di via Montello. Oltre alla comunicazione, sono stati forniti un nuovo calendario di raccolta aggiornato e una guida pratica alla differenziata, che fornisce utili indicazioni sul corretto conferimento e sulla lettura dei simboli presenti sulle etichette dei prodotti.



Per quanto riguarda i condomini dotati di carrellati, a partire dal 2 gennaio non sarà più necessario utilizzare il contenitore condominiale dedicato al barattolame, che verrà rimosso dagli operatori. Anche in questo caso, insieme al materiale informativo ricevuto per posta, sono stati forniti il nuovo calendario di raccolta aggiornato e una guida pratica alla raccolta differenziata, con utili indicazioni sul corretto conferimento e sulla lettura dei simboli presenti sulle etichette dei prodotti.