Un nuovo appuntamento per affrontare il tema della parità di genere e della non discriminazione. Venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 11, la Sala Conferenze di Confcommercio Nord Sardegna, in Corso G. Pascoli 16/B a Sassari, ospiterà l’evento “Buone pratiche per combattere la discriminazione di genere”. L’iniziativa si inserisce all’interno del Progetto europeo “Europe, Plural, Feminine – EPF”, di cui Confcommercio Nord Sardegna è capofila e soggetto attuatore.

Un progetto internazionale per l’uguaglianza

L’evento fa parte del progetto E.P.F., finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Citizens, Equality, Rights and Values Programme (C.E.R.V.). L’iniziativa mira a promuovere l’integrazione europea, con un’attenzione particolare alla parità di genere e alla lotta contro le discriminazioni.

Nel biennio di attività previsto, Confcommercio Nord Sardegna coordinerà una serie di incontri provinciali e internazionali per approfondire le tematiche proposte dall’UE e stimolare un confronto tra imprese, istituzioni, lavoratori, studenti e associazioni. Il progetto coinvolge quattro nazioni europee:

• Italia (Confcommercio Nord Sardegna, Lunàdigas, Xcamp)

• Francia (Università P. Paoli)

• Germania (ITKAM – Camera di Commercio Italo-Tedesca)

• Spagna (CCIS – Camera di Commercio Italo-Spagnola e Solidaridad Sin Fronteras)

Finora, tre eventi globali online hanno visto la partecipazione di oltre 350 persone provenienti da 20 nazioni. I temi affrontati hanno spaziato dall’imprenditoria femminile all’accesso alla vita politica, dalla formazione STEM alla violenza di genere, con un focus su mobbing e bullismo.

Parallelamente, nel Nord Sardegna si sono svolti sette incontri locali, in cui le tematiche discusse a livello internazionale sono state approfondite con esperti, istituzioni e cittadini, generando un dibattito costruttivo sulle sfide legate all’uguaglianza di genere.

Un incontro per promuovere soluzioni concrete

L’evento del 28 febbraio si concentrerà sulle buone pratiche per combattere la discriminazione di genere, con l’obiettivo di stimolare il confronto tra le diverse realtà sociali e produttive, individuando strategie e strumenti utili per favorire un ambiente di lavoro più equo e inclusivo.

Durante l’incontro sarà presentato anche un bando di recente pubblicazione, destinato alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e ai professionisti. Il bando prevede l’erogazione di contributi per:

• Servizi di assistenza tecnica e accompagnamento

• Certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022