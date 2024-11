L'assessore regionale alle Infrastrutture Antonio Piu questa mattina ha effettuato una serie di sopralluogo sia nel lotto 4 del cantiere che ricade nel territorio comunale di Berchidda, che nel cantiere a Monte Pino sulla strada provinciale 38 Olbia - Tempio, e ha dichiarato che "Entro la fine dell'anno la strada a quattro corsie Sassari Olbia sarà ultimata".

La fine dei lavori dell'intero lotto prevede la realizzazione di 9,5 chilometri per un costo complessivo di 73 milioni di euro. "Abbiamo novità importanti per la Sassari-Olbia. Oggi abbiamo fatto un sopralluogo e i lavori termineranno entro il 31 dicembre così come avevamo detto a giugno. È stato fatto un grande lavoro sul ponte del Rio Mannu che ci consentirà di vedere l'apertura definitiva della quattro corsie", ha affermato Piu che ha in programma anche altri sopralluoghi.

L'esponente della giunta Todde farà, infatti, una visita al cantiere sulla strada statale 131 Dcn nella galleria S'Iscala, per poi proseguire nei cantieri della regione di Marreri e ultimare il giro nel tratto di stata che interessa lo svincolo di Paulilattino.