Papa Francesco ha destituito il parroco Fernando Maria Cornet dalla Chiesa di San Donato a Sassari, accusandolo di delitti contro la fede per aver sostenuto l'idea di uno scisma.

A dare notizia del provvedimento è la stessa Arcidiocesi di Sassari: "Si rende noto che il Santo Padre Francesco, con decisione suprema e inappellabile, ha dimesso dallo stato clericale il signor Fernando Maria Cornet, in conformità all'art. 26 SST2021 e dispensato dal celibato ecclesiastico per delitti contra fidem (scisma)".

Cornet ha a lungo contestato la validità dell'elezione di Papa Francesco, affermando che Benedetto XVI non ha abdicato né rinunciato al ministero, e lo ha definito "antipapa". Le sue opinioni sono state espresse in varie interviste, video, conferenze e nel libro "Habemus antipapam? Indagine in onore della Verità" da lui scritto.

Anche l'arcivescovo di Sassari, monsignor Gian Franco Saba, citando Sant'Agostino ha commentato l'accaduto: "I cristiani, oltre al legame di sangue e l'appartenenza alla comune famiglia umana, hanno Dio come Padre e la Chiesa come unica madre, e sono parte dello stesso corpo di Cristo di cui sono le membra. Le membra di Cristo non devono essere in contrasto tra loro; tutti coloro che formano il suo corpo devono compiere ciascuno il proprio ufficio, affinché non vi siano divisioni nel corpo, ma unità, e le membra siano sollecite le une verso le altre".