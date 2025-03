Via libera dalla Giunta alla non assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) per i lavori di completamento della nuova Sassari-Alghero (1° lotto), nel tratto della circonvallazione di Alghero.

L’intervento collegherà a sud la città con le direttrici per Bosa (S.P. n. 105) e Villanova Monteleone (S.S. n. 292) e a nord con il nuovo ospedale in regione Taulera. Su proposta dell’assessora Rosanna Laconi, la Giunta ha approvato la delibera, permettendo così di procedere con i lavori ed evitando ulteriori rallentamenti.

"I lavori sulla Sassari-Alghero – ha spiegato l’assessore Antonio Piu – hanno subito già troppi stop. L’ulteriore passaggio di non assoggettabilità al VIA è una buona notizia, poiché consente di proseguire spediti verso la realizzazione di un’opera attesa da troppo tempo". L’Assessorato dell’Ambiente ha concluso l’istruttoria con la proposta di non sottoporre il progetto a VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali durante le fasi di approvazione e completamento.