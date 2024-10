L'associazione CRAMA del Parco Nazionale dell'Asinara ha recentemente preso in carico la liberazione di piccoli di tartaruga Caretta Caretta sulla spiaggia di "Le Celestine" a Lu Bagnu, in risposta ad alcune segnalazioni.

Dopo vari interventi e avvistamenti, due esemplari che si trovavano lontani dalla battigia sono stati salvati e trasferiti in un luogo più adatto, in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Asinara, la Rete Regionale della Fauna Marina in difficoltà e i referenti scientifici del CReS. I due esemplari sono stati rilasciati sulla spiaggia di Platamona, garantendo loro un ingresso naturale in acqua grazie alle condizioni meteomarine favorevoli.

Questo evento ha portato a ipotizzare la presenza di un nido di Caretta caretta vicino alla spiaggia di Le Celestine, dove le uova potrebbero essere state deposte alla fine di agosto nella scorsa stagione estiva.

Non essendo stato individuato il punto esatto del nido, non è stato possibile raccogliere dati importanti relativi a una possibile nidificazione tardiva. Si sottolinea l'importanza di segnalare alle autorità competenti la nidificazione e la schiusa delle tartarughe per garantire la protezione e la vigilanza necessarie.

È fondamentale rispettare le regole di comportamento in presenza di tartarughe in deposizione, evitando rumori, avvicinamenti e l'uso di fonti luminose, al fine di ridurre i rischi e proteggere queste specie vulnerabili.