L'Ente Bilaterale del Turismo della Sardegna (EBTS) ha avviato un'importante iniziativa itinerante: un roadshow pensato per raggiungere direttamente le imprese e i lavoratori del settore turistico in diverse località dell'isola. Obiettivi di questo tour sono quelli di informare sulle opportunità e i servizi offerti e raccogliere attivamente le esigenze e le istanze di chi opera quotidianamente nel cuore pulsante dell'economia isolana.

Ma anche instaurare un dialogo diretto e proficuo con gli operatori del settore. Infatti, dopo l'incontro di Olbia, e quello di oggi a Sassari nella sede di Confcommercio, sono in programma nei prossimi giorni, Cagliari e Oristano.

"Per una tappa importante di collaborazione - ha sottolineato il presidente di Confcommercio nord Sardegna, Sebastiano Casu- per un settore che cresce e merita di essere sostenuto, anche in considerazione di un periodo congiunturale di difficile lettura che necessità di uno sforzo ancor superiore da parte di tutti per superare le criticità e trovare nuovi spunti e azioni di crescita".

L'incontro sassarese ha rappresentato un'occasione interessante e ricca di spunti sia per le imprese turistiche (alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, stabilimenti balneari) sia per i lavoratori dipendenti del comparto. Durante gli incontri, i rappresentanti dell'EBTS illustreranno nel dettaglio i servizi e i vantaggi a cui è possibile accedere, tra cui: Formazione professionale, Sostegno al reddito e welfare, Sicurezza sul lavoro, Opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, Servizi di conciliazione e arbitrato.

"La nostra funzione riveste particolare rilevanza in un settore centrale per l'economia isolana- ha detto il vicepresidente dell'Ebts, Gianmario Pileri- per i lavoratori e per le imprese ed è con loro che collaboriamo anche sotto il profilo formativo (seguito da Performa) per rispondere efficacemente alle reali esigenze della filiera turistica sarda."

La tappa sassarese ha raggiunto l'obiettivo di ascoltare attivamente le voci del territorio. L'EBTS ha raccolto direttamente dalle imprese e dai lavoratori le loro preoccupazioni, le loro necessità e le loro proposte per migliorare ulteriormente il supporto offerto.

L’evento ha dimostrato l'impegno concreto della Fipe nord Ovest nel sostenere la preparazione e la crescita del settore. La presenza capillare sul territorio dimostra la prossimità dell'organizzazione alle realtà locali e la sua volontà di essere un partner attivo e affidabile per lo sviluppo del turismo sardo.

"Per i lavoratori e per le aziende. Per un sistema che merita di essere incentivato e che deve conoscere tutti i percorsi praticabili per poter realizzare gli obiettivi professionali e di impresa- ha evidenziato il presidente di Fipe nord ovest e della territoriale di Confcommercio di Sassari, Alberto Fois- questi sono gli unici percorsi che ci consentono di crescere, essere performanti e al tempo stesso stare sul mercato con una proposta qualitativamente elevata".