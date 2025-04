Le forti piogge cadute nella Nurra il 16 e il 17 aprile hanno consentito all'ENAS di riattivare il pompaggio per indirizzare le acque dalle traverse di Padria all'invaso del Temo. Attualmente, l'ENAS è in grado di trasferire più di 200.000 metri cubi di acqua al giorno grazie a queste operazioni. L'impianto è composto da sei gruppi pompa, con tre che operano a un metro cubo al secondo e tre a 500 litri al secondo.

Due delle pompe più grandi e una delle più piccole sono attive, permettendo un flusso di 2,5 metri cubi al secondo verso l'invaso. Su richiesta dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, l'ENAS sta lavorando per far funzionare contemporaneamente tutti e sei i gruppi per la prima volta, con alcuni aggiustamenti e la manutenzione di emergenza di una girante difettosa, al fine di poter derivare l'intero flusso di 2,5 metri cubi al secondo.

Questo intervento è necessario in vista delle previsioni di nuove piogge attese tra domenica e lunedì. La giornata successiva sarà cruciale per verificare l'efficacia di tali operazioni.