Piera Pinna è stata nominata presidente dell'Avis Comunale di Sassari, dopo aver contribuito attivamente nella sezione per oltre 15 anni come segretaria e collaboratrice. Durante questo periodo, si è distinta per il suo impegno nell'accoglienza dei donatori, il supporto alle iniziative scolastiche e la promozione delle campagne di sensibilizzazione.

La nuova presidente ha deciso di continuare sulla strada tracciata dal suo predecessore, Serafino Dettori, "Proseguirò su questa strada in cui il coinvolgimento dei donatori è al primo posto, in quanto rappresentano il motore di questa grande macchina solidale che è l'Avis", ha dichiarato Piera Pinna ai nostri microfoni. Inoltre, ha evidenziato l'importanza della collaborazione con le scuole per sensibilizzare i giovani sull'importanza della donazione, "Un altro punto da tenere sempre attivo è la stretta collaborazione con le scuole, in quanto i giovani e i giovanissimi rappresentano i futuri donatori ed è in età scolare che noi vorremmo spiegare loro l'importanza della donazione, in modo che diventino non donatori occasionali, ma a tempo indeterminato".

"Abbiamo adottato questa strategia con ottimi risultati nella nostra sezione," afferma Piera Pinna. "Modificare ciò che funziona bene significherebbe compromettere i successi raggiunti finora. Il nostro obiettivo è solo quello di aumentare ulteriormente i già buoni numeri."

Un ottimo bilancio del 2024

Le unità di sangue intero raccolte nel 2024 nell’Unità di Raccolta di via Pavese a Sassari sono state 1785, 21 presso il Centro Trasfusionale di Sassari, 8 presso i Centri Trasfusionali di Alghero e Ozieri, 1020 fuori sede con l’ausilio dell’autoemoteca e presso l’U.d.R. dell’Avis Provinciale di San Camillo, 11 sono invece le sacche di plasma, per un totale di 2845 unità di sangue.

La sede di via Pavese è aperta tutti i giorni feriali per la raccolta sangue dalle ore 8:00 alle 12:00.

Tanti i progetti futuri

Il nuovo mandato dell'Avis Comunale di Sassari pone l'accento sull'importanza di investire nel benessere dei donatori e nel coinvolgimento dei giovani. La presidente sottolinea: "Abbiamo un progetto in corso che coinvolge anche i bambini delle scuole primarie". Inoltre, si conferma la collaborazione con la Brigata Sassari, riconoscendo il loro contributo significativo e continuo nel raggiungimento degli obiettivi dell'Avis. La presidente esprime gratitudine sia alla brigata che a tutti i donatori che, con la loro generosità, rendono possibili queste importanti iniziative.

"La collaborazione con la Polizia locale di Sassari, con la Guardia di Finanza e con altri enti locali è di importanza fondamentale - dichiara Piera Pinna -. Continueremo lungo il percorso già avviato, ma miriamo a rafforzare ulteriormente questi legami", conclude la presidente.