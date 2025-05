Un uomo di 45 anni si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dopo essere stato brutalmente aggredito per strada nella notte di ieri.

L’episodio si è verificato poco dopo le 22, in via Kennedy, nel quartiere Latte Dolce. Stando a quanto emerso dalle prime indagini condotte dalla polizia locale, l’uomo sarebbe stato avvicinato da un altro individuo nei pressi di via Cedrino e violentemente colpito con calci e pugni, fino a essere lasciato a terra privo di sensi, in una pozza di sangue. L’aggressore si è poi dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’aggressione è intervenuto tempestivamente un mezzo del 118, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche, tanto da rendere necessario il ricovero immediato in terapia intensiva.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Gli agenti hanno ascoltato i pochi testimoni presenti e stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili per risalire all’identità dell’aggressore.